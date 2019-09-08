الامارات | «طبية الأولمبية» تبحث تعزيز آليات الفحص الرياضي الموحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية الأولمبية» تبحث تعزيز آليات الفحص الرياضي الموحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية آليات تعزيز الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال المستوى الفني والصحي وسلامة الرياضيين، عبر القيام بزيارات ميدانية إلى المستشفيات المعتمدة للفحص الرياضي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، من خلال النموذج الموحد الذي سيتم اعتماده وتعميمه قريباً.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وترأسه الدكتور هاشل الطنيجي، رئيس اللجنة.

وتم اعتماد، بصورة مبدئية، النموذج الموحد للفحص الطبي الذي سيكون إلكترونياً في المستقبل، من خلال دراسة نماذج عدة لاختيار الأنسب للمؤسسات الرياضية والرياضيين.

كما تم الاتفاق على برنامج الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لإجراء الفحوص للرياضيين، سواء قبل المنافسات أو الفحوص الدورية للرياضيين الأولمبيين في الدولة.