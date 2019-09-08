الامارات | دبا الفجيرة يتعادل مع بلاسترز كيرلا الهندي ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعادل مع بلاسترز كيرلا الهندي ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا دبا الفجيرة وبلاسترز كيرلا الهندي دون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما في استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي، ضمن استعدادات «النواخذة» لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى. في المقابل، يستعد بلاسترز كيرلا للعب في دوري المحترفين الهندي، وحضر المباراة جمهور غفير من الجالية الهندية، الذي شغل جانباً كبيراً من مدرجات الملعب، وشجع فريقه بحماسة طوال دقائق المباراة.

بدوره، قال مدرب دبا الفجيرة، محمد عبيد الخديم، إن المباراة هي الأبرز بين جميع المباريات الودية التي خاضها النواخذة، منذ بداية الاستعداد المقبل لدوري الدرجة الأولى، وأتت بمكتسبات عدة، موضحاً، لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء للأداء، رغم التعادل السلبي لكن المباراة كانت إيجابية من كل الجوانب، وقلما يخوض أي فريق مباراة ودية وسط حضور جماهيري بالآلاف، كأنها رسمية، وهو من العناصر المهمة، إضافة إلى أن النواخذة اختبر متانة خط الدفاع بشكل جيد، لما يضمه الفريق الهندي من مهاجمين جيدين، يتمتعون بمهارات تهديفية، وكنا قريبين من تسجيل الأهداف لكننا لم نوفق، وأنا سعيد بما قدمه لاعبو الفريق دون استثناء، وأتطلع باستمرار إلى تجارب فنية مميزة من هذا القبيل».