الامارات | نخبة الخيول العالمية تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة الخيول العالمية تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية، اليوم، نحو تحدي نخبة الخيول العالمية، الذي يشهده مضمار دوندخت العشبي بلاهاي في هولندا، عندما يستضيف المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تواصل جولاتها العالمية بنجاحات مبهرة، ضمن أجندة النسخة الـ26 التي تقام بالتزامن مع عام التسامح.

ويقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكل دول العالم، ودعم المُلاك والمربين وتشجيعهم على رعاية وزيادة إنتاج الخيل، ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية.

ويشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية اللجنة المنظمة العليا، برئاسة عضو المجلس الوطني الاتحادي، مطر سهيل اليبهوني، ومستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام السباقات، فيصل الرحماني، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الهولندي للخيول العربية.

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ويتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته الثامنة بهولندا، والسادسة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وموسكو وألمانيا، مجموعة مميزة من نخبة الخيول والمرابط العالمية، التي تمثل صورة نموذجية وتأكيداً مهماً على تفاعل أفضل الإسطبلات والمُلاك والمربين بكل مضامير أوروبا والعالم، مع سباقات الكأس الغالية بكل محطة وبأبهى صورة، بما يعزز الدور الريادي لهذه السلسلة التي تقام على مدار 26 عاماً.

ويقام سباق الكأس الغالية ضمن مهرجان مضمار دوندخت، الذي يتألف من 11 شوطاً، وينطلق في الشوط الثامن لمسافة 2000 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 30 ألف يورو، حيث استطاع السباق أن يحقق تقدماً مهماً على صعيد التقدم بالتصنيف، بعد أن ارتقى من فئة ليستد إلى فئة «جروب 3»، بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا، ما يمثل نجاحاً جديداً لسباقات الكأس الغالية، وإضافة مهمة لمسيرتها الريادية.

ويتقدم المشاركين الجواد لايتينغ بولت العائد للاند جود واتر لاند «ابن منجز»، كما توجد في قائمة المرشحين المهرة «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة أوين والش. كما ينافس على اللقب المهر «خير الشام»، وتضم قائمة المشاركين الجواد البلجيكي «ميسي»، بجانب كل من «سومان بن مجد»، والجواد البريطاني فاريتز فهر.

• يقام سباق الكأس ضمن مهرجان مضمار دوندخت الذي يتألف من 11 شوطاً.