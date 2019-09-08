الامارات | اتحاد كلباء يكرِّم البطل خليفة الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يكرِّم البطل خليفة الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على ضيفه العروبة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس، في استاد مدينة كلباء، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة المقبلة، حيث تنتظر اتحاد كلباء مباراة قوية أمام العين يوم 20 الحاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في افتتاح دوري الخليج العربي، بينما يدشن العروبة مشاركته في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة أواخر سبتمبر الجاري.

وقبل انطلاق المباراة، كرم نائب رئيس شركة كرة القدم لاتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، وعضو الشركة صالح محمد الوشاحي، البطل خليفة عبدالله علي الكعبي، الذي أنقذ زملاءه من حريق الحافلة المدرسية، وزميله مايد عبدالعزيز الهوتي. وسجل اللاعب إبراهيم سرحان المسماري هدف المباراة الوحيد، وظهرت المباراة بشكل جيد من قبل الفريقين، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد فرصاً هجومية عدة.

بدوره، وصف مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، المباراة بأنها كانت فرصة لمتابعة معالجة الأخطاء السابقة التي وقع بها الفريق، وعبر عن رضاه عن أداء الفريق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سمحت لجميع اللاعبين بخوض المباراة للوقوف على جاهزيتهم للموسم المقبل بشكل عام، حيث أشركت 22 لاعباً على مدار شوطي المباراة، ولا يمكنني الحكم على مستوى الفريق من خلال نتيجة المباراة، لأننا افتقدنا سبعة لاعبين موجودين مع منتخباتهم، لكنني أشعر بتفاؤل كبير».