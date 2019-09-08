الامارات | الشارقة يستعيد هوية الملك بخماسية في شباك عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد هوية الملك بخماسية في شباك عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة هوية البطل المتوج، الموسم الماضي، بلقب دوري المحترفين، بعد أن حقق انتصاره الأول في الموسم الجديد بفوزه، أمس، على مضيفه عجمان بنتيجة 5-صفر، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، في ختام الجولة الثالثة من دوري مجموعات كأس الخليج العربي لكرة القدم.

جاءت أهداف الشارقة عبر مهاجم منتخب الرأس الأخضر، ريان منديز، في الدقيقة 23، وسجل مواطنه ريكاردو غوميز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 35 و61 و75، وسجل البرازيلي، إيغور كورنادو، هدفاً في الدقيقة 55.

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وبنتيجة المباراة، استعاد الشارقة نغمة الانتصارات عقب تلقيه للخسارة في الجولتين الأولى والثانية، أمام كل من بني ياس «صفر-2»، والوحدة «1-3»، ليخطف «الملك» أول ثلاث نقاط في البطولة، منعشاً آماله في المنافسة على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة عن مجموعته الثانية إلى الدور ربع النهائي، فيما أودت خسارة عجمان ببقاء رصيده عند النقطة الثانية، بعد اكتفائه بالتعادل في الجولتين الماضيتين أمام حتا صفر-صفر والفجيرة 2-2.

جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، إلا أن عجمان سرعان ما نشط ونجح في تشكيل خطورة على مرمى المنافس، خصوصاً في الدقيقة السادسة، عبر رأسية مهاجمه النيجيري، غودوين مينشا، التي علت المرمى، لينحسر عقبها اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 23، حين أتيحت للملك ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء، لم يتوانَ محترف الفريق ومهاجم منتخب الرأس الأخضر، ريان منديز، في تسديدها بقوة في الزاوية 90 على يمين حارس عجمان، علي الظنحاني، معلناً عن الهدف الأول، قبل أن يتمكن مواطنه، ريكاردو غوميز، في الدقيقة 35 من تسجيل هدفه الشخصي الأول مع فريقه الجديد الشارقة، بعد فاصل مهاري، والتخلص من رقابة مدافعي عجمان، قبل أن يسدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار حارس مرمى عجمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضغط عجمان لتقليص النتيجة، ما أتاح الفرصة للاعبي الشارقة لتشكيل خطورة عبر الهجمات المرتدة، التي أثمرت في الدقيقة 55 عن انفراد تام للبرازيلي إيغور كورنادو، بحارس البرتقالي علي الحوسني، مسدداً كرة ساقطة في المرمى، ومعلناً عن الهدف الثالث للملك، قبل أن يعاود ريكاردو غوميز زيارة الشباك ببلوغه «الهاتريك»، بعد أن نجح في إهداء الملك الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 61 و75، قبل إعلان صافرة النهاية بفوز عريض للشارقة بخماسية نظيفة.