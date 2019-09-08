الامارات | ريجيكامب: لأول مرة أشاهد لاعبي الوصل «دون روح»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: لأول مرة أشاهد لاعبي الوصل «دون روح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إن «الإمبراطور» استحق الخسارة أمام الفجيرة بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي، وأكد: لأول مرة أشاهد لاعبي الوصل يلعبون من دون روح أو طاقة.

وتابع ريجيكامب، في مؤتمر صحافي: «الوصل ظهر بمستوى متباين، خلال المباراة»، مبيناً أنه كانت هناك لحظات جيدة، وأخرى غير جيدة. وأضاف: «قد يكون برنامج الفريق في آخر أسبوعين صعباً، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما أثر سلباً في اللاعبين، لكن بالتأكيد لا أبحث عن أي أعذار، والوصل يستحق الخسارة، ولم نقدم ما يجعلنا نحقق الفوز».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك ثقة زائدة لدى اللاعبين بتحقيق الفوز، ما أسهم في إهدار عدد كبير من الفرص أمام مرمى الفجيرة، قال: «لا أشعر بالحزن بسبب أن اللاعبين أهدروا فرصاً عدة أمام المرمى، لأن ذلك يعني أننا نصنع الفرص، ونقوم بعمل جيد في الهجوم، لكن ما يجعلني أشعر بالحزن هو الهدف الذي دخل مرمانا، والطريقة التي أحرز بها لاعب الفجيرة الهدف، لأنه ليس من المقبول أن يدخل مرمانا هدف بهذه السهولة، ولا أعرف لماذا لم تتم مراقبة اللاعب بشكل جيد».

وأشار المدرب الروماني إلى أن الوصل سيخوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لمباراة «الفهود» أمام النصر، وقال: «قد نلعب مباراة ودية في أحد يومي 13 أو 14 الجاري، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لهذه المباراة، لأنها ستكون فرصة جيدة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة».

بوقرة يشكر نادي الفجيرة

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أبدى مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، سعادته بالفوز على الوصل، مؤكداً أن تجربته التدريبية مع الفجيرة تعد فرصة جيدة له للاستمرار في عالم التدريب.

وقال في تصريحات صحافية: «إدارة الفجيرة تستحق الشكر، لأنها تهتم بمنح الفرصة للمدربين الشباب، إذ إنه من الصعب أن يحصل مدرب شاب على هذه الفرصة، ومن جانبي سأعمل بكل جد حتى أحقق طموحات النادي». وأضاف: «الفجيرة كان يحتاج إلى هذا الفوز، خصوصاً قبل بدء مسابقة الدوري».

عبدالله صالح: لا أفكر في الوصل

قال لاعب الفجيرة، عبدالله صالح، إنه لم يفكر في الظهور بشكل مختلف أمام فريقه السابق «الفهود»، وأكد، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أفكر في الوصل، وكل تركيزي أن أخدم الفجيرة سواء كانت أمام فريقي السابق، أو أي فريق آخر».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، وكان من المهم أن نحقق الفوز».