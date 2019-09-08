شكرا لقرائتكم وليد سليمان : حسام عاشور قائد لا يفرض سطوته فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد سليمان نجم النادى الأهلى أن حسام عاشور تاريخ كبير يضاف للنادى والكرة المصرية، وأنه سعيد بالتواجد مع لاعب بقيمته فى القلعة الحمراء.

وقال وليد سليمان فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أن أرقام عاشور المحلية والأفريقية اشياء تدعو للفخر، موضحا أنه قائد لا يفرض سطوته على زملائه وأنه أحيانا يضغط على نفسه لكى لا يُغضب أحد من الفريق.

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وتابع وليد سليمان أن عاشور حجر اساسى فى النادى الأهلى، ووجوده كقائد للفريق بات أمر كلاسيكى بدليل وجوده كلاعب أساسى مع المدربين الأجانب وهم مدربون لا يعرفون المجاملات.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).