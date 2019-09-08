شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي : حققنا عدة مكاسب من ودية السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رياض في تصريحات تلفزيونيةإن المنتخب السعودي قوي ومواجهته إعداد جيد للفريق القومي، مشيرًا إلى أن فوز المنتخب الأوليمبي أمر مهم لأنه يجعل اللاعبين معتادين على ذلك ويعيد ثقة للجماهير التي عانت مؤخرًا من نتائج المنتخب الأول.
وتابع أن المنتخب الأول لطالما حقق نتائج جيدة وأسعد الجماهير ويجب مساندته، مشيرًا إلى أن المنتخب الأوليمبي يسعى لإسعاد الشعب المصري ورسم البسمة على وجوه الجماهير. ولفت إلى أن الجهاز الفني يعتمد على أكثر من طريقة لعب سواء بثلاث مدافعين أو ثلاث لاعبين في وسط الملعب، مؤكدًا أن هناك أمورًا مهمة بجانب الطريقة الرقمية مثل التوفيق والالتزام والروح القتالية.
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