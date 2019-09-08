شكرا لقرائتكم حسام عاشور : بدأت مسيرتى كظهير أيمن ..وهذا سر نجاح جوزيه مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب النادى الأهلى أنه بدأ مسيرته كلاعب فى مركز الظهير الأيمن، وذات مرة احتاج الكابتن محمود صالح مدرب الشباب، لاعب وسط مدافع وطلب منى اللعب فى هذا المركز وبدأ من وقتها توظيفى فى هذا المركز.
وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، جوزيه فضلنى على أربعة لاعبين من الفريق الأول وتم تصعيدى للدرجة الأولى".
وتابع عاشور :" عاشور علمنى أن أصعب شىء فى كرة القدم هو أسهل شى يمكن أن يقوم به اللاعب، فدائما اللعب السهل يبعد الفريق عن التعقيدات الفنية.
وأكد أن سر نجاح مانويل جوزيه مع الأهلى، أنه كان يتعامل مع كل فرد داخل الفريق بالطريقة التى يفهمها، بمعنى أنه كان مدرب يملك مفتاح لكل لاعب.
ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).
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