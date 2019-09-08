شكرا لقرائتكم عاشور عن هاشتاج لا لهبوط الأهلى: احنا المركز الثانى عندنا خسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسام عاشور نجم النادى الأهلى، سعادته باللقب رقم 12 فى الدورى المصرى، الذى حصده مع الفريق الموسم الماضى، موضحا أنه يمثل اضافة كبيرة لمشواره فى ظل الصعوبات التى واجهت الفريق فى الموسم الماضى، والذى اعتبره أصعب المواسم فى تاريخ النادى.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه تعرض للاستفزاز من هاشتاج لا لهبوط الأهلى الذى انتقص من قيمة النادى واللاعبين، وكذلك من التصريحات التى أطلقها البعض بأن حلم الأهلى فى الموسم الماضى هو الحصول على المركز السادس، موضحا أن الحصول على المركز الثانى فى أى بطولة هى خسارة للأهلى وللاعبين.

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وقال عاشور أن السعادة بلقب الدورى الموسم الماضى، جاء بعد التشكيك فى قدرة الأهلى على التتويج باللقب، لآن جميع اللاعبين تربوا على الاصرار وعدم الاستسلام وهو ما تم تجسيده فى مسابقة الدورى الأخير.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).