شكرا لقرائتكم حسام عاشور: لا أملك حساب على التواصل الاجتماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب النادى الأهلى أن أهم صفات لاعب الوسط أن يستمع لتعليمات المدرب، لأن المدرب أعلم بتفاصيل المباراة ومتطلباتها وبالتالى يمنحك تعليمات هى أفضل توظيف للاعب على أرضية الملعب.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أن لاعب الوسط مطلوب منه جهد كبير عكس أى لاعب يلعب فى مركز آخر، موضحا أن الوصول للفريق الأول واللعب اساسيا هو أمر سهل لكن الحفاظ على هذا أمر صعب جدا.

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وأضاف نجم الأهلى أنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وبالتالى فوسيلة التواصل الوحيدة معه هو الهاتف.