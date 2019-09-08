شكرا لقرائتكم محمد شوقى: عاشور مريح فى الملعب .. وهذا ما كان يضايقنى فى شخصيته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن حسام عاشور لاعب يملك مقومات فنية تفرضه على جميع المدربين المحليين والأجانب وهذا سبب من أسباب استمراره على نفس المستوى لسنوات طويلة.

وقال شوقى فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، ان عاشور مثال للالتزام داخل الملعب وخارجه وأن ما وصل إليه لم يأت من فراغ، ولديه خبرات يمكن أن يستفيد بها جميع اللاعبين فى الفريق.

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وأضاف شوقى :" عاشور مريح جدا فى الملعب، لكنه كان قليل الكلام وهذا ما كان يضايقنى فى شخصيته، لكنه على المستوى الفنى لديه ذكاء ملعب وتحركات شديدة الأهمية".

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).