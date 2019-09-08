شكرا لقرائتكم حسام عاشور : تربيتى فى الأهلى سبب ابتعادى عن الإعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور نجم النادى الأهلى، أن حبه لعمله هو سبب ابتعاده عن الشو الإعلامى والظهور خلال السنوات الأخيرة.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه تربى داخل جدران النادى الأهلى على حب العمل والاجتهاد وعدم التفكير فى الأجواء الإعلامية المصاحبة للاعبين.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 بطولة هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).