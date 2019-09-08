شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يبقي على صبري رحيل بسبب ضعف العروض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الإبقاء على صبرى رحيل جناح أيسر الفريق خلال الموسم المقبل بسبب ضعف المقابل المادى الذى تقدمت به الأندية الأخرى للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. جاء بقاء صبرى رحيل داخل جدران الاتحاد السكندرى بعد الاتفاق على تخفيض عقده إلى 2 مليون جنيه بالموسم وهذا ضمن سياسة إدارة النادى مع معظم لاعبى الفريق . كان مسئولى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان قد دخلوا فى مفاوضات مع نظرائهم بالإتحاد السكندري لضم صبرى رحيل مقابل مليون جنيه ولكن هذا الامر جاء بالرفض من قبل مسئولى سيد البلد.

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