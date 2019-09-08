حبيب يهزم بوارييه ويحافظ على بطولة العالم للوزن الخفيف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل الروسي حبيب نورماغوميدوف على بطولة العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة بعد أن تغلب على نظيره الأمريكي داستن بوارييه، بالبطولة التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأجبر حبيب نظيره الأمريكي على الاستسلام بمنتصف الجولة الثالثة من المباراة، التي جمعتهما ضمن دورة "UFC 242".
وحقق حبيب بهذا التتويج انتصاره الثامن والعشرين خلال مسيرته الاحترافية دون أن يتلق أي هزيمة، وبذلك حافظ على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للمرة الثانية على التوالي، بعد أن انتزع اللقب العام الماضي من الإيرلندي كونور ماكغريغور في مباراة دامية.
وتعتبر هذه أول بطولة يشارك بها المصارع الروسي حبيب منذ أن أوقفه الاتحاد الدولي للمصارعة لتسعة أشهر، وذلك بعد الشجار الذي نشب بينه وبين الإيرلندي كونور ماكغريغور.
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