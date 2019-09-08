شكرا لقرائتكم الحمدان: نعمل على تطبيق مفاهيم رينار بشكل تدريجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، أن اللاعبين يسعون إلى تطبيق مفاهيم رينار التدريبية بشكل تدريجي، مضيفا بأنه أحد الخبراء في تدريب المنتخبات.

وقال الحمدان في لقاء مع "العربية": الجميع يعمل ويجتهد، وهناك العديد من المهاجمين الجيدين، ونحاول أن نثبت أنفسنا وأرى بأننا لعبنا جيدا أمام مالي ونعمل على تصحيح السلبيات الآن لكي نظهر بأفضل شكل أمام اليمن.

وأضاف الحمدان وقال: رينار خبير في تدريب المنتخبات ونتعلم منه ونطبق ما يعلمنا إياه بشكل تدريجي.