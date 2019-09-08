شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور : اترفضت فى الأهلى مرتين وتم قبولى فى الثالثة بواسطة أسامة عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عاشور أنه تم رفضه فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى على مدار سنتين متاليتين قبل أن يتم قبوله فى السنة الثالثة بواسطة اسامة عرابى أحد مشرفى قطاعات الناشئين بالنادى الأهلى.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه كان يلعب فى نادى يسمى شيكو فى عرب المعادى، وكان حلمه هو الانضمام للنادى الأهلى، وحينما تم رفضه مرتين أبلغه والده بضرورة البحث عن ناد آخر لكنه واصل اصراره باللعب للأهلى.

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وتابع، اسامة عرابى اختارنى بين عدد كبير من المواهب وكان يشك فى البداية أننى من مواليد 1986، حيث كان بعض اللاعبين يقدمون بأعمار مزورة، لكنه حينما تأكد من صدقى أبلغنى بالتواجد فى النادى وحينما ذهبت لاجراء الاختبارات استقبلنى الكابتن بدر رجب وأعجب بمتسواى الفنى.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).