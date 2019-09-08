7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 9 / 2019 أبرزها ، المنتخب الأولمبى يهزم السعودية 4 / 1 وديا المنتخب الأولمبى يهزم السعودية 4 / 1 وديا فاز المنتخب الأولمبى على نظيره السعودى 4 / 1 فى المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر . تأكيدا لليوم السابع .. طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو يدير نهائى كأس مصر أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم بموقع التواصل الأجتماعى " فيس بوك " أسماء طاقم التحكيم الرومانى فى نهأئى بطولة كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز . إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب.. والحضرى وحمد يؤجلان القرار Advertisements علم الخليج 365 من مصادر وثيقة الصلة بلجنة إدارة الكرة المصرية برئاسة عمرو الجناينى، وتحديداً بمحمد فضل المشرف على المنتخب رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى أصبح المرشح الوحيد، بل ويقترب من تولى المسئولية، وأن فضل جلس مع جلال عقب عودته من الإجازة وانضمامه للجنة الخماسية لتحديد الخطوط الرئيسية لقيادة إيهاب للمنتخب، بعدما أقنع المشرف الجناينى وباقى اللجنة بضرورة الدفع بإيهاب جلال كمدير فنى. نهائى الكأس.. الزمالك يُعلن بيع 8 ألاف تذكرة لمباراة بيراميدز أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بيع 8 ألاف تذكرة لمباراة الأبيض وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الأحد، منذ طرحها للبيع فى منافذ البيع صباح اليوم السبت.

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