شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلى بعد انتهاء المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات المتنوعة التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم مع منحهم العديد من التعليمات الفنية.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري حيث تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.
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