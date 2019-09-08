شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة للمرة الثانية وديا أمام إسبانيا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة، أمام نظيره الإسبانى بنتيجة 3/1 فى ثانى وديات معسكر إسبانيا استعدادا لكأس العالم. تلقى منتخب الطائرة الخسارة فى أولى الوديات أمس من إسبانيا بنتيجة 3/1، على أن يختتم كلا المنتخبين الوديات غدا الأحد. Advertisements وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وأحمد فتحى وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ورشاد شبل وعمر نجيب ومصطفى دبشة ومحمد رضا وأحمد عبد العال. ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المحدد له أول أكتوبر المقبل باليابان.

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