أف سى مصر يتعاقد مع رمزى خالد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو أف سى مصر مع رمزى خالد لاعب فريق سموحة السابق خلال الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق ببطولة الدورى الممتاز . وفسخ مسئولو سموحة برئاسة فرج عامر عقد رمزى خالد الظهير الأيمن للفريق بعد شهر من التعاقد بناء على رؤية فنية من حسام حسن المدير الفنى للفريق . كان سموحه قد تعاقد مع رمزى خالد خلال الميريكاتو الصيفى الحالى قادما من وادى دجلة فى صفقة انتقال حر ، إلا أنه لم ينل رضا المدير الفنى ليقرر فسخ التعاقد ورحيله عن صفوف الفريق السكندرى .

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