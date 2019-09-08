شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور : تربيتى فى الأهلى سبب ابتعادى عن الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور نجم النادى الأهلى، أن حبه لعمله هو سبب ابتعاده عن الشو الإعلامى والظهور خلال السنوات الأخيرة.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه تربى داخل جدران النادى الأهلى على حب العمل والاجتهاد وعدم التفكير فى الأجواء الإعلامية المصاحبة للاعبين.

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ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).