شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخب مصر الأوليمبى و السعودية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الأولمبى المصرى الفوز على نظيره السعودى 4 / 1 فى المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر . أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن احراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى . هدف طاهر محمد طاهر هدف رمضان صبحى هدف أحمد فتوح هدف المنتخب السعودى هدف صلاح محسن هدف طاهر محمد طاهر هدف رمضان صبحى هدف أحمد فتوح هدف المنتخب السعودى هدف صلاح محسن

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