شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رمضان صبحى يحرز الهدف الثانى للمنتخب الأوليمبى أمام السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الاولمبى فى تعزيز تقدمه أمام نظيره السعودى بعدما اصبحت النتيجة 2 / 0 بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر .

تقدم المنتخب بالهدف الاول عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .

وفى الدقيقة 12 يحرز رمضان صبحى الهدف الثانى من ضربة جزاء أيضا احتسبها الغندور لصالح أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الذى تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء .

وقد بدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عمر رضوان

الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح

الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى

الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن

Advertisements