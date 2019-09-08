شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 7/ 9/ 2019 التأهب لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت الموافق 7/ 9/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، برج العرب يكشف خطة ميتشو لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس، وبداية عملية الفرز فى الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

برج العرب يكشف خطة ميتشو لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس

يكشف الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، خطة وطريقة مواجهة بيراميدز، خلال التدريب الأخير الذى سيخوضه اليوم، السبت، على استاد برج العرب، والذى سيستضيف اللقاء.

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التى تواجه الزمالك فى مباراة نهائى كأس مصر فى الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو، لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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استقرت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، على طاقم حكام رومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة مدربه الصربى ميتشو، أمام بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى ديسابر في نهائي كأس مصر فى اللقاء المقرر له في الثامنة من مساء غد الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري.

المقاولون يتفق مع معروف يوسف على استعارته والإعلان غدا

توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب لاتفاق مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

فيديو.. بداية عملية الفرز فى الجمعية العمومية لنادي الزمالك

بدأت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء التى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، باب التسجيل فى الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

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