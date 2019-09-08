حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب.. والحضرى وحمد يؤجلان القرار. تأكيدا لليوم السابع .. طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو يدير نهائى كأس مصر المنتخب الأولمبى يهزم السعودية 4 / 1 وديا إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب.. والحضرى وحمد يؤجلان القرار نهائى الكأس.. الزمالك يُعلن بيع 8 ألاف تذكرة لمباراة بيراميدز ربيعة يستكمل البرنامج التأهيلى فى الأهلى وتدريبات بدنية للاعبين محمود وحيد ينتظم فى مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة Advertisements البلتاجى مراقبًا للحكام فى نهائى كأس مصر الأهلى يعود من غينيا 16 سبتمبر قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر صور ..خسارة ناشئات مصر أمام الصين فى بطولة العالم للطائرة بالإسماعيلية

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