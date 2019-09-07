الفائز بسيارة تويوتا يوجه رسالة خاصة لتركي آل الشيخ

وجه محمد سامي، الفائز بسيارة تويوتا موديل 2019، بعد توقع الصحيح لنتيجة ألميريا وملقا، رسالة هامة إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني.

وشكر محمد تركي عبر فيديو قائلا: "الحمد لله على ما كتب وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة".

وأضاف: "أتمنى للجميع المشاركة في المسابقة، وأتمنى لنادي ألميريا التوفيق دائمًا".

ويذكر أن ألميريا حقق فوزًا غاليًا على ملقا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة، ورفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

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