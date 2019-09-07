انت الان تتابع تصفيات يورو 2020.. "الأسود الثلاثة" تفترس منتخب بلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتقدم المنتخب الإنجليزي بثبات نحو نهائي كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بفوزه على نظيره البلغاري 4-صفر، ضمن منافسات المجموعة الأولى باستاد ويمبلي، السبت.
وافتتح هاري كين التسجيل بعد 24 دقيقة، ونفذ ركلتي جزاء بنجاح في الشوط الثاني، كما صنع هدفا لرحيم سترلينغ.
وهذه هي الثلاثية الثانية لكين مع إنجلترا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في مرمى بنما في كأس العالم في العام الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 40 مباراة، من بينها ثمانية أهداف من ركلات جزاء.
وأحرز منتخب الأسود الثلاثة 14 هدفا في أول ثلاث مباريات في المجموعة الأولى، ويتصدر الترتيب بتسع نقاط، متقدما بنقطة واحدة على كوسوفو التي تغلبت 2-1 على التشيك في وقت سابق السبت.
وتستضيف إنجلترا منافستها كوسوفو لأول مرة الثلاثاء المقبل، إذ سيقترب بها الفوز من ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة التي تختتم على أرضها.
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