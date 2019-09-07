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عام 2020 قد يشهد نهاية أسطورة ميسي في برشلونة

سيصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حرا من تعاقده مع نادي برشلونة بطل إسبانيا في كرة القدم، بحسب ما ذكر رئيس النادي الكاتالوني جوسيب بارتوميو، وذلك قبل موسم 2020.

قال رئيس برشلونة اليوم الجمعة (السادس من سبتمبر/أيلول 2019) جوسيب بارتوميو وفي حديث لقناة النادي "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات. يمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وسيكون بمقدور ميسي (32 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة.

تابع بارتوميو "إينيستا، تشافي و(كارليس) بويول كان لديهم هذه البنود. مع هؤلاء اللاعبين وليو ميسي لن نكون قلقين. أشك برغبته في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله. هو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أيضا".

وكان قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أشار في حديث صحافي "كنت أعلم أنه بمقدور ميسي أن يترك بعقد حر في كل موسم. نعرف جميعا التزام ليو مع برشلونة وهذا الأمر لا يقلقني. اكتسب حق اختيار ما يريده في مستقبله بعد كل ما قدمه لهذا النادي".

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وأحرز ميسي الذي استهل مسيرته مع برشلونة في 2004 لقب الدوري الإسباني عشر مرات وكأس الملك 6 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات. وعن فترة الانتقالات وخصوصا الفشل في استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، أشار بارتوميو "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا".

تابع "قام برشلونة بكل ما في وسعه.. لم تنجح الصفقة لان النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جرمان"، مضيفا "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها". وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل إلى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وعن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة وخصوصا الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو، تابع "برشلونة لم يعرض أبدا أي لاعب. باريس سان جرمان طلبهم في المفاوضات".

وأضاف أن المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي "كان بين أهدافنا، لكنه قرر عدم القدوم إلى برشلونة".