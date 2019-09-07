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إدارة سعودية تعيد توهج ألميريا الإسباني وشيفيلد الإنجليزي

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الان تتابع إدارة سعودية تعيد توهج ألميريا الإسباني وشيفيلد الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

واصل شيفيلد الإنجليزي وألميريا الإسباني نجاحهما حتى اللحظة في التألق وتقديم المستويات الرائعة تحت قيادة إدارية سعودية حيث يمتلك الأمير عبدالله بن مساعد نسبة 50 من النادي الإنجليزي شيفيلد ويمتلك المستشار تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني الذي يقبع في دوري الدرجة الثانية الإسباني حيث اشترى النادي بمبلغ 20 مليون يورو ليصبح أكبر مساهم ومالك للنادي.

واستطاع الأمير السعودي عبدالله بن مساعد بأن يصعد بنادي شيفيلد الإنجليزي من الدرجة الثانية إلى البريميرليج وقدم الفريق مستويات رائعة حتى هذه اللحظة ويأتي شيفيلد في المرتبة الـ10 بـ5 نقاط و استطاع الفوز في مباراة واحدة و التعادل في اثنتين كانت واحدة منها أمام الفريق الكبير و فاز في واحدة كما استطاع الفريق التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي وذلك بعد فوزه على بلاكبيرن بهدفين لهدف.

وفي المقابل يقدم نادي ألميريا الإسباني مستويات رائعة في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويأتي في المرتبة الثانية بـ10 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر قادش وفاز ألميريا في ثلاثة مباريات وتعادل في واحدة ويسعى تركي آل الشيخ بالصعود إلى الليقا الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

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