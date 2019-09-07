ألميريا يخطف ملقا بهدف.. وتركي آل الشيخ يعلن اسم الفائز بالسيارة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حقق نادي ألميريا، الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، فوزا مهما على فريق ملقا بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، اسم الفائز بالسيارة التي وعد بها مسبقا للمشجع الذي يتوقع نتيجة المبارة، وقال للفائز سامي الشويكي العنزي “مبروك ربحت السيارة أرجو تتواصل معنا”.