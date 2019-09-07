شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز يحلمان برفع الرأس فى نهائى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جماهير الكرة المصرية على موعد فى الثامنة مساء اليوم «الأحد» مع كتابة فصل جديد من التاريخ الكروى على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية عندما تنطلق مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أمام نظيره بيراميدز الذى فرض نفسه على الساحة الرياضية وأثبت أنه ولد عملاقا كبيرا قادرا على مزاحمة القطبين الأهلى والزمالك، اللذين نجح فى الفوز عليهما فى الدورى، فضلا عن تأهله لنهائى الكأس بعد إقصاء الأهلى، مسجلا إنجازا غير مسبوق له بالوصول للمباراة النهائية للكأس.

جماهير الكرة المصرية على موعد مع واحدة من أقوى وأمتع مباريات الموسم والتى يصطدم فيها تاريخ وعراقة الزمالك بطموحات وآمال بيراميدز فى مواجهة من العيار الثقيل لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يمنى أبناء ميت عقبة أنفسهم بتحقيق لقبهم السابع والعشرين فى تاريخهم فيما يحلم الأهرامات بمعانقة أول ألقابه والدخول وسط الكبار بالإنجازات.

رقيما ينحاز التاريخ للمارد الأبيض ويرجح كفته فى مواجهة اليوم باعتباره «المحتكر» للقب الكأس خلال المواسم الستة الماضية التى تأهل فيها للمباراة النهائية فاز فيها باللقب 5 مرات، منهم مرتان على حساب غريمه التقليدى الأهلى، فضلا عن أن الزمالك هو أول من عانق اللقب موسم 1921 بخماسية فى شباك الاتحاد السكندرى، كما يعتبر الأبيض أول فريق يحصد اللقب 4 مواسم متتالية فى نسخ 2013،2014،2015،2016. ويحتفظ الأهلى برقم قياسى فى الكأس باعتباره صاحب أكبر فى تاريخ المباريات بسداسية نظيفة أمطر بها شباك الأهلى فى نهائى 1943/1944 وتأتى مباراة اليوم بمناسبة حلم الاحتفاظ باللقب لأبناء ميت عقبة.

دائما ما تحفل مباريات الفريقين بالقوة والندية، حيث التقيا فى 6 مباريات تحت المسمى القديم «الأسيوطى» وبيراميدز حاليا، فاز الأبيض 4 مرات، فيما فاز بيراميدز مرة واحدة وتعادلا فى أخرى، وأحزر الزمالك 11 هدفا مقابل 6 أهداف لبيراميدز.

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فيما يدخل بيراميدز المباراة محملا بآمال وطموحات وأحلام الفوز بأول ألقابه، خصوصا تحت القيادة الفنية المميزة للفرنسى ديسابر الذى يبحث هو ولاعبوه عن إنجاز غير مسبوق لفريقهم ووضع أقدامهم وسط الكبار، خصوصا أن آخر مواجهة للفريقين نجح بيراميدز فى الفوز بها بهدف نظيف لعلى جبر فى الدور الثانى للدورى. فنيا استعد الزمالك جيدا لمواجهة اليوم من خلال التدريبات اليومية المكثفة عقب إلغاء الراحة بعد مواجهة الاتحاد فى نصف النهائى، فضلا عن انتظام الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية أمس للمبيت به ليلة المباراة، حيث اتسم المعسكر بالانضباط والعزلة النهائية بعدما قرر الجهاز الفنى والإدارى فرض سياج من السرية داخل المعسكر.

وعمد الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، على تأهيل لاعبيه فنيا وبدنيا من خلال تنفيذ وحدات تدريبية مكثفة وتلقين اللاعبين طريقة وخطة اللعب بعد دراسة التقرير الفنى الذى قدمته الشركة الإسبانية المختصة بتحليل الأداء عن بيراميدز ومفاتيح لعب، وطالب ميتشو لاعبيه بالتركيز خلال الـ90 دقيقة مؤكدا أن مباراة اليوم هى الاختبار الحقيقى له وللاعبيه ولا بديل عن الفوز بها من أجل إسعاد الجماهير وتقديم أوراق اعتماده لدى الجماهير ومجلس الإدارة. ويواجه المدير الفنى للأبيض أزمة فى وسط الملعب قبل مباراة اليوم لعدم وجود أى بديل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى ظل غياب محمد حسن للإصابة ومحمود عبدالعزيز لعدم الجاهزية، وركز ميتشو ومعاونوه على تكثيف تدريبات ثلاثى خط الهجوم مصطفى محمد وخالد بوطيب وعمر السعيد وطالبهم باستغلال أنصاف الفرص وإحراز هدف مبكر يسهل من مهمتهم ويعول ميتشو على الثلاثى أشرف بن شرقى وشيكابالا ومصطفى محمد.

وينتظر أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجانى ساسى، يوسف أوباما «شيكابالا» أشرف بن شرقى، محمد أوناجم «إمام عاشور» ومصطفى محمد «عمر السعيد»

فى المقابل، يرفع لاعبو بيراميدز شعار التحدى للأبيض ويعول الفرنسى ديسابر، المدير الفنى، على اكتمال قوته الضاربة بعودة أحمد الشناوى ومحمد فاروق وعبدالله السعيد بعدما تماثلهم للشفاء، وينوى الثلاثى عبدالله السعيد وجون أنطوى وايرك تراورى للضغط على المنافس والسيطرة على منطقة المناورات فى وسط الملعب.

وكلف ديسابر لاعبيه بإحكام المراقبة على مفاتيح لعب الزمالك وتحديدا الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى حالة مشاركته أساسيا على حساب عمر السعيد. وينتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رجب بكار، على جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عبدالله السعيد، إسلام عيسى، إيريك تراورى وجون انطوى.