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منتخب مصر الأوليمبي يفوز على نظيره السعودي برباعية وديًا

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس، في إطار الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

رباعية منتخب مصر جاءت عن طريق طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد فتوح وصلاح محسن.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، حصل عليها رمضان صبحي.

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وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد فتوح.

وعزز فتوح النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 25 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل عبدالإله العمري هدف من ضربة رأس داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل صلاح محسن الهدف الرابع في الدقيقة 50 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 8 نوفمبر إلى 23 من الشهر ذاته.

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