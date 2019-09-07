شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعرقل انتقال حسين السيد للإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على مفاوضات الإسماعيلى مع حسين السيد، لاعب الفريق.

ورفض المدير الفنى رحيل أى لاعب فى الوقت الحالى لحين الاستقرار فى تحديد اللاعبين الذين يسعى للاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة.

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ويرى المدير الفنى أن الفريق يعانى نقصًا فى الجبهة اليسرى، خاصة فى ظل إصابة محمود وحيد، وغياب على معلول بسبب تواجده فى تونس لخوض مباراة مع نسور قرطاج.

ودخل «مارسيلو» فى مفاوضات مع الإسماعيلى، ورحب اللاعب بالانتقال إلى قلعة «الدراويش»، إلا أن «فايلر» طلب مهلة قبل منحه الضوء الأخضر للرحيل.

فى سياق آخر، طلب المدير الفنى سرعة الانتهاء من تطوير أرضية ملعب مختار التتش، الذى يخوض عليه الفريق تدريباته فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وذلك بعدما طلب فايلر تطوير أرضية ملعب التدريبات، حيث كانت الملاحظة الأولى له منذ توليه مهمة القيادة الفنية احتياج أرضية ملعب التدريب للتطوير. فيما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس، السبت، استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية. وطلب الجهاز الفنى تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين، للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج، وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على الفترة الزمنية التى يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة، وتضم قائمة المصابين كلا من: سعد سمير وكريم نيدفيد ورامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

كما وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وحرص توماس على منح اللاعبين جرعات بدنية متدرجة المستوى بما يتلاءم مع الرحلة الطويلة المنتظرة إلى غينيا الاستوائية، وطمأن مخطط الأحمال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على كافة الأمور المتعلقة بالوحدات الاستشفائية التى سيحصل عليها اللاعبون بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية.