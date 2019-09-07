شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشئات الطائرة» يواصل استعداداته لمواجهة البرازيل غدًا فى بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز، يختتم اليوم «الأحد» المنتخب الوطنى لكرة الطائرة للناشئات تدريباته استعداداً للمواجهة المهمة التى يخوضها غداً «الاثنين» أمام البرازيل فى إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة العالم، المقامة حالياً فى مصر على ملاعب الصالة المغطاة فى الإسماعيلية والقاهرة، وظهر لاعبات منتخب الناشئات بمستوى متميز منذ انطلاق البطولة يوم الخميس الماضى، حيث تغلبن على بورتريكو بنتيحة 3/1، ثم الكاميرون بنفس النتيجة، عقب انتهاء حفل الافتتاح.

حيث شهد الحفل حضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علوانى، رئيس الاتحاد الإفريقى للعبة، وأحمد عبدالدايم، رئيس الاتحاد المصرى، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

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ويشارك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات منتخبات 20 دولة من مختلف دول العالم، حيث يشارك كل من البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون، أما المجموعة الثانية فتضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا، والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطى، وتم تخصيص أماكن لهن بالفنادق المطلة على بحيرة التمساح وإتاحة الفرصة أمامهن للتدريب على صالات نادى القناة المغطاة.

وتضم المجموعة الأولى فى البطولة: مصر- البرازيل- الصين- الكاميرون- بورتريكو، ويأتى فى المجموعة الثانية: كندا- إيطاليا- كوريا- المكسيك- أمريكا، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين- بيلاروسيا- رومانيا- روسيا- تايلاند، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا- الكونغو- اليابان- بير - تركيا.

وحرص المدير الفنى البرازيلى للمنتخب، ماركو أنطونيو على عقد العديد من الجلسات الفنية والتحفيزية مع اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز على البرازيل المنافس الأقوى للمنتخب، وأيضا مواصلة العروض الجادة وطالبهم باستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على التتويج باللقب بالرغم من صعوبة المهمة، ويسعى المدير الفنى البرازيلى إلى تحقيق مركز متقدم فى المجموعة الأولى لتسهيل مهمة دور الـ16 واللعب ضمن الـ8.