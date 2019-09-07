شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة إقامة نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر، غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وانطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الحرص على ما يلي:

أولًا: الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أي لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية التي تعزز الانتماء للوطن.

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ثانيًا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.

ثالثًا: الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحُسن التعامل مع مكوناتها.

وفي حال مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد، سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.