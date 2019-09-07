شكرا لقرائتكم خبر عن البلتاجي مراقبًا لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكم مصري مراقبًا لمباراة نهائي كأس مصر. Advertisements ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، غدًا الأحد، في نهائي بطولة كأس مصر. واختارت لجنة الحكام رضا البلتاجي مراقبًا للقاء النهائي. وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أعلنت عن طاقم تحكيم روماني بقيادة بيتريسكو رادو ماريان لإدارة اللقاء.

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