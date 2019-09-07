لقطة سلبية لجريزمان مع فرنسا

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السبت 7 سبتمبر 2019
لطخت نقطة سلبية مسيرة الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة مع منتخب فرنسا خلال مباراته ضد ألبانيا، اليوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).
في الشوط الأول من المباراة، حصل الديوك على ركلة جزاء، إلا أن جريزمان سددها بقوة في العارضة ليفرط في فرصة هدف مؤكد بعد مرور 36 دقيقة.
وذكرت شبكة سكواكا أن مهاجم برشلونة أضاع أول ركلة جزاء له بقميص منتخب فرنسا، وذلك بعد 7 محاولات ناجحة.
وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما كينجسلي كومان وأوليفييه جيرو.
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