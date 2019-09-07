شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدهناء يوقع 4 رعايات.. والفريق يواصل تدريباته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أقام نادي الاتفاق حفل التوقيع مع 4 من رعاة الفريق في الموسم الرياضي 2019/2020 في مقر النادي مساء اليوم (السبت).

وجرى الحفل في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق مساء (السبت) بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين عن الجهات الـ4.

من جهة أخرى، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة الحزم ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت إشراف مدربه الوطني خالد العطوي، وبدأ المران بالتدريبات اللياقية المعتادة، ثم أقيمت بعض الجمل التكتيكية أعقبتها مناورة على نصف ملعب.