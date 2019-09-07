شكرا لقرائتكم غريب: قوام المنتخب الأولمبي اكتمل.. وأتمنى شفاء محمد محمود ونيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن سعادته بالأداء الذى قدمه اللاعبون وحققوا الفوز على المنتخب السعودى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السويس، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر.

قال غريب خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن قوم المنتخب الأولمبى بدأ يكتمل بتواجد بعض اللاعبين مثل رمضان صبحى وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد محمود وكريم نيدفيد.

وأعرب غريب عن سعادته من الحضور الجماهيرى خلال المباراة، متمنيًا تواجدهم بأعداد أكبر فى المباراة الودية الثانية أمام المنتخب السعودى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.