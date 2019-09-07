شكرا لقرائتكم غريب: قوام المنتخب الأولمبي اكتمل.. وأتمنى شفاء محمد محمود ونيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال غريب خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن قوم المنتخب الأولمبى بدأ يكتمل بتواجد بعض اللاعبين مثل رمضان صبحى وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد محمود وكريم نيدفيد.
وأعرب غريب عن سعادته من الحضور الجماهيرى خلال المباراة، متمنيًا تواجدهم بأعداد أكبر فى المباراة الودية الثانية أمام المنتخب السعودى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
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