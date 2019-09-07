شكرا لقرائتكم معتمد جمال : المنتخب الأوليمبى حقق مكاسب عديدة فى ودية السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد معتمد جمال مدرب المنتخب الأولمبى، أن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب حقق مكاسب عديدة من المباراة الودية التى خاضها مساء اليوم، السبت ضد منتخب السعودية الأولمبى، على استاد السويس، وانتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 4/1، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر.

وقال معتمد جمال خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن الجهاز الفنى خاض المباراة بأكثر من طريقة لعب، مع تجربة العديد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق يضم 26 لاعبًا فى الوقت الحالى، وتحتاج القائمة النهائية 20 لاعب فقط.

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وأضاف أن جميع اللاعبين على قدر المسئولية، وسيبذلون قصارى جهدهم خلال المشاركة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر.