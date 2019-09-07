شكرا لقرائتكم البلدوزر مرشح بقوة لقيادة هجوم الزمالك ضد بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مصطفى محمد من قيادة هجوم الزمالك، فى مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر، في المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد برج العرب.

وارتفعت أسهم مصطفى محمد لدى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل الدفع به لقيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز، مع الابقاء على عمر السعيد على مقاعد البدلاء واستخدامه حسب مجريات المباراة.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.