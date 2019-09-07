شكرا لقرائتكم زكريا ناصف يطمئن الجماهير على حالة طه إسماعيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمئن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالأهلى الجماهير على حالة الشيخ طه إسماعيل بعد إجراءه عملية جراحية.

وكتب ناصف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" الدكتور طه إسماعيل بخير إتكلمنا كتير بعد ما فاق من عملية تغيير مفصل الفخذ وبعد يومين يخرج بالسلامة إطمنوا".

خضع طه إسماعيل لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة بتغيير مفصل بعد أن اشتكى منه لفترة طويلة.

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وكان الشيخ طه قد رفض الخضوع للعملية الجراحية خلال الفترة الأخيرة حتى الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وزكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء لجنة التخطيط.

جدير الذكر أن الـ «الشيخ طه» أحد أبرز نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الستينيات قبل إعلانه الاعتزال واتجاهه للتدريب والتحليل فدرب طه إسماعيل منتخبات الأردن والسعودية والمنتخب الوطني الأول بالإضافة إلى النادي الأهلي والعديد من اندية السعودية والإمارات.