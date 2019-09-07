المنتخب الأولمبي يسحق السعودية برباعية ودياً...

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أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن احراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى .
تقدم المنتخب بالهدف الاول عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى فى الدقيقة الثانية ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .
وفى الدقيقة 12 يحرز رمضان صبحى الهدف الثانى من ضربة جزاء أيضا احتسبها الغندور لصالح أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الذى تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء .
وفى الدقيقة 25 ومن كرة جميلة استلم احمد أبو الفتوح كرة من خارج منطقة الجزاء سددها قوية تسكن مرمى المنتخب السعودى ، قبل أن يسجل المنتخب السعودى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 30 من رأسية متقنة لعبدالإله العامرى .
وقد بدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : عمر رضوان
الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح
الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى
الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن
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