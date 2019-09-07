شكرا لقرائتكم المقاولون يقترب من استعارة معروف يوسف لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع مسئولو نادي المقاولون العرب شوطا كبيرا من المفاوضات مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

واتفق أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف مع مسئولي المقاولون العرب بشأن انتقال معروف يوسف للذئاب في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعلن مسؤولو نادي المقاولون عن صفقة استعارة معروف خلال 24 ساعة بعد الاتفاق على التفاصيل المالية مع مسئولي القلعة البيضاء .