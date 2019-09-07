شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: انتظروا لاعبي الأولمبي فى المنتخب الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال طاهر، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن المنتخب الأولمبى يضم عدد كبير من اللاعبين المميزون، واصفه بـ"المنتخب الجامد" مشيرًا إلى أن هذا المنتخب يعد القوام الأساسى للمنتخب الأول.
وناشد مهاجم المنتخب الأولمبى والمقاولون العرب، الجماهير بالتواجد بكثافة فى المباراة الودية الثانية أمام المنتخب السعودى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مؤازرتهم والشد من أزرهم خلال اللقاء.
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