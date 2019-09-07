شكرا لقرائتكم الجونة يهزم المقاصة ودياً في افتتاح دورته الودية.. وهيما رجل المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق الجونة، الفوز على نظيره المقاصة، بهدف دون رد أحرزه أحمد مجدى، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الجونة، فى إطار منافسات بطولة الفريق الساحلى الودية.

وحصل محمد إبراهيم لاعب وسط فريق المقاصة، على لقب رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذى قدمه فى المباراة.

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