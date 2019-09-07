شكرا لقرائتكم الجونة يهزم المقاصة ودياً في افتتاح دورته الودية.. وهيما رجل المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل محمد إبراهيم لاعب وسط فريق المقاصة، على لقب رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذى قدمه فى المباراة.
وانطلقت دورة الجونة الودية اليومعلى ملعب الجونة استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.
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