شكرا لقرائتكم الاتفاق يوقع 4 عقود لرعاية النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الاتفاق عقود رعاية مع 4 جهات وهي تطبيق المطار راعي رئيسي للنادي، والتعاقد مع كلٍ من دوز كافيه وكملنا وطوارئيات للعناية الطبية كشريك طبي.

وقال خالد الدبل رئيس النادي: حرصنا على التوقيع مع الجهات ذات الريادة، والتي نثق بقدراتها وإمكانياتها لتحقيق التميز والسبق، وأن تحمل علامة بارزة واعدة يليق بها أن تجاور شعار نادي الاتفاق وفي هذا الموسم، نفخر بنجاحنا في التوقيع مع ستة رعايات جديدة من بين عشرات العروض المقدمة لنا وذلك من خلال لجنة الرعايات بالنادي بقيادة الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي .