شكرا لقرائتكم طموح بيراميدز يصطدم بخبرة الزمالك في نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطمح بيراميدز لتحقيق أول لقب في تاريخه عندما يواجه الزمالك في نهائي بطولته المفضلة مؤخرا كأس مصر لكرة القدم يوم الأحد بعد أن تنفس الصعداء بتعافي صانع اللعب المخضرم عبد الله السعيد.

وتحول بيراميدز إلى منافس قوي للقطبين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي واحتل المركز الثالث بعد التعاقد مع لاعبين بارزين.

ورغم رحيل العديد من الأسماء اللامعة لا يزال بيراميدز يحتفظ بتشكيلة قوية تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر وخاض مسيرة مثالية في كأس مصر شهدت الإطاحة بالأهلي بطل الدوري من دور 16.

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وحقق بيراميدز انتصارات متتالية في الكأس أمام الأهلي وحرس الحدود وبتروجت على الترتيب دون أن تهتز شباكه لكنه واجه مخاوف في الأيام الماضية بسبب إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم السعيد صانع لعب منتخب مصر بعد مشكلة بربلة الساق لكن لاعب الأهلي السابق، شارك في مران الجمعة وبدا مستعدا لخوض النهائي في استاد برج العرب.

كما تعافى الحارس الدولي أحمد الشناوي بعد غيابه عن المباراة السابقة ومن المحتمل ظهوره أمام فريقه السابق يوم الأحد. وتشير التكهنات إلى أن ديسابر سيدفع بثنائي الهجوم الخطير إيريك تراوري وجون أنطوي بالتشكيلة الأساسية.

ولرفع معنويات لاعبي الزمالك، بطل الكأس خمس مرات في آخر ست سنوات، حددت إدارة النادي مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه لكل لاعب في حال التتويج باللقب.

وعاد مهاجم المغرب خالد بوطيب لتشكيلة الزمالك لكن المدرب الجديد ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) سيواصل المفاضلة بين عمر السعيد ومصطفى محمد على الأرجح في مركز رأس الحربة بينما يستمر غياب كريم أحمد (بامبو) الوافد الجديد لأسباب انضباطية.

وسمحت السلطات بحضور 20 الف مشجع في الاستاد على مشارف الاسكندرية وستكون الغالبية العظمى لأنصار الزمالك صاحب الشعبية الكبيرة.