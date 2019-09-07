شكرا لقرائتكم رازفان يمنح الهلاليين راحة.. والخماسي يواصل التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم الرباعي بافتيمبي غوميز وجوفينكو وكارلوس إدواردو وعمر خربين إلى تدريبات الهلال يوم السبت بعد نهاية الإجازة الممنوحة لهم من قبل المدرب رازفان لوتشيسكو. وخاض الهلال مرانه يوم السبت بحضور رئيسه فهد بن نافل وذلك استعداداً لعودة المنافسات المحلية والقارية التي تنتظره بعد نهاية أيام فيفا. ومنح لوتشيسكو لاعبي الفريق إجازة يوم الأحد، إلا أن غوميز وإدواردو وجوفينكو وعمر خربين بالإضافة إلى جانغ هيون سو سيواصلون تدريباتهم في مقر النادي. وحقق الهلال 6 نقاط من مباراتين وينتظر استضافة اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا منتصف الشهر الجاري.

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